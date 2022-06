Kredki do malowania w wannie

Brzmi jak koszmar rodzica usilnie starającego się utrzymać porządek w domu? Zupełnie nie! Wiadomo, że namówienie dzieci do kąpieli w wielu przypadkach bywa trudne, a czasami kończy się awanturą z płaczem i permanentną niechęcią maluchów do tego wieczornego rytuału. To zdecydowanie większy i znacznie bardziej złożony problem niż zgoda na twórczość dziecka w nietypowych okolicznościach. Dlatego też malowidła do wanny w formie kredek rozwiązują problem skłonienia malucha do kąpieli i niepostrzeżenie stają się główną atrakcją wieczoru. Przy okazji rodzic może spokojnie wykonać niezbędne zabiegi higieniczne z pociechą. O ileż przyjemniejsza jest kąpiel, kiedy dziecko może w końcu poczuć, że uwalnia swoją kreatywność w tak nieoczywistym miejscu i to wielokrotnie! Bo kredki są rzecz jasna, zmywalne i dedykowane właśnie do powierzchni nieporowatych i łatwo zmywalnych, jak np. wanna, kafle, lustro czy szyba. Dlatego też wraz z końcem zabawy, wytwory artystyczne znikają pod wpływem wody lub innego środka dedykowanego do czyszczenia danego materiału. W związku z tym, że kredki łączą się z wodą, lecz w trakcie rysowania nie spływają i lekko się rozprowadzają, rodzic może się pokusić o zachętę dziecka do nauki pisania, a przy tym ćwiczenia chwytu i motoryki małej. Kształt sześciokąta i uchwyt z wodoodpornego papieru sprawiają, że dla dziecka to poręczne akcesorium malarskie i piśmiennicze. Nie wypada z małej rączki, nie ślizga się, więc pewność podczas procesu twórczego pozostaje niczym niezakłócona. Kitpas charakteryzuje przede wszystkim wszechstronność. Dlatego oprócz zaszczytnego miana kredek do wanny, znajdują swoje sympatyczne zastosowanie na szybach wystaw sklepowych, restauracji, przedszkoli, czy innych instytucji, gdzie pokazanie emocji i osobistego zaangażowana w komunikację z otoczeniem jest niezwykle ważne. Kredki wykonane z pochodnych ryżu to także możliwość wyrażenia uczuć w prywatnych okolicznościach, np. zostawiając na lustrze osobisty napis dla ukochanej osoby.

Ryż jest tylko pretekstem

Barwy koralowca, syreniego ogona, muszelek, a nawet żółwiej skorupy – takie cuda można wyczarować w wannie za pomocą zestawu zaledwie trzech kredek od marki Kitpas. Ale oryginalne nazewnictwo kompletu to nie wszystko. Tu liczy się wnętrze. Kredki do kąpieli to przede wszystkim prosty skład: wosk z otrębów ryżowych, pigment, emulgator. Wszystkie przybory artystyczne produkowane są z użyciem wosku pozyskiwanego z warstwy otrębów czystego japońskiego ryżu. Dzięki recyklingowi otrębów ryżowych i tchnięciu w pozostałości nowego życia została ograniczona ilość odpadów żywnościowych. Są zatem produktami ekologicznymi. Dla rodziców ważny również będzie aspekt bezpieczeństwa artystycznych wyrobów. Kredki są bowiem nietoksyczne i wolne od alergenów, gdyż zostały wykonane z bezołowiowego, bezazbestowego, bezftalanowego, japońskiego wosku z otrębów ryżowych i spełniają normę bezpieczeństwa ASTM D-4236. Ponadto opakowanie papierowe posiada certyfikat FSC.

Kredki Kitpas — zaprojektowane w Japonii, z charakterystycznym dla tego regionu świata minimalizmem, dają dzieciom nieograniczone możliwości artystycznej ekspresji i to na różnych powierzchniach. Niech więc przygoda z japońską sztuką rozpocznie się od kąpieli ?