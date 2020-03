W ferworze przygotowań poprzedzających narodziny dziecka najlepiej jest na chwilę zwolnić i zastanowić się co będzie dla niego najlepsze. Do najważniejszych kwestii zaliczymy tu z pewnością zdrowie i bezpieczeństwo, a także wychowywanie się na czystej, pełnej życia, zieleni i świeżego powietrza planecie. Dlatego tak ważne jest, by zapewnić niemowlęciu nietoksyczne, naturalne i przyjazne dla dziecka jak i dla środowiska akcesoria. Podpowiadamy, jak skompletować ekowyprawkę, która zagwarantuje zdrowie i bezpieczeństwo niemowlęcia.

Zero chemii, czysta natura

Przed rozpoczęciem zakupów sprawdźmy z czego wykonano dany produkt. Najważniejsze jest to by produkt nie zatruwał swoim składem organizmu dziecka i środowiska. Warto sprawdzić czy producent dba o redukcję śladu węglowego, zmniejszenie zużycia wody, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i generowania odpadów.

Myśląc o pierwszym produkcie dla dzieci, powinniśmy wybierać jedynie te wykonane z certyfikowanych materiałów (organicznych, biodegradowalnych, ekologicznych). Nie mogą one zawierać związków chemicznych takich jak bisnefol A i S, ftalany, polichlorek winylu, parabeny, sztuczne barwniki, zmiękczacze i alergeny. Wystrzegajmy się wyrobów z plastiku, który jest nimi przesiąknięty.

Zacznijmy od prawdziwego must-have, czyli pierwszego smoczka. Najlepiej zamiast sztucznego (silikonowego) wybrać naturalny - kauczukowy. Dla przykładu smoczki duńskiej marki HEVEA wykonano w całości z jednego kawałka kauczuku, pobieranego z drzewa Hevea brasiliensis. Są barwione bezpiecznymi mineralnymi pigmentami i wolne od trujących substancji, a także biodegradowalne. Taki gryzak po ok. 15 latach zostaje całkowicie rozłożony przez mikroorganizmy. Plastik z kolei rozkłada się przez nawet 400 lat i nawet wtedy zostaje w środowisku jako tzw. mikroplastik. Warto dodać, że smoczki tej marki dostępne są w tradycyjnych pudrowych kolorach, pasujących do pierwszej wyprawki dla małego dziecka.

Pamiętajmy o smoczkach do butelek. Kauczukowe smoczki są nie tylko ekologiczne i naturalne, ale także bardziej trwałe w codziennym użytku niż te wykonane z tworzyw sztucznych. Wybierając butelkę na mleko warto postawić na borokrzemowe szkło. Jest ono trwałe i co ważniejsze – neutralne. Nie pochłania więc zapachów i smaków oraz nie wydziela toksycznych substancji.

Produktem obowiązkowym przy opiece nad małym dzieckiem są pieluszki. Najlepiej aby były one biodegradowalne i naturalne, czyli nie podrażniały wrażliwej skóry dziecka. Na rynku są dostępne pieluszki wykonane z bawełny, skrobi kukurydzianej i miazgi papierowej. Dzięki temu nie narażają malca na kontakt ze szkodliwymi poliakrylanami.

Harmonia i zdrowie

Jaki materiał wybrać w przypadku kocyków, koszulek, kurtek, śpioszków, czapeczek, śliniaczków, zabawek, przytulanek i innych tekstyliów? Świetnie sprawdzą się ekowłókna kokosowe i konopne, muślin, bambus, len lub wełna. Najlepsza jednak będzie bardzo delikatna i przyjemna w dotyku bawełna organiczna. W jej przypadku cały proces produkcyjny od wysiewu do powstania gotowego wyrobu jest ściśle kontrolowany i przebiega zgodnie z naturalnymi procesami zachodzącymi w przyrodzie. Brak tu chemikaliów, maszyn i wyzysku pracowników na plantacjach. Pola uprawne nawozi się bez użycia pestycydów czy chemicznych dodatków do nawozu. Stosowane są za to substancje biodegradowalne, np. kwas cytrynowy, czosnek czy obornik. Produkcja przyjazna jest nawet dla owadów. Zbiór bawełny ekologicznej odbywa się ręcznie i przebiega w zgodzie z jej naturalnym cyklem wzrastania, wolnym od szklarni i sztucznie stymulowanego wzrostu. Nie jest ona czyszczona maszynowo silnymi środkami chemicznymi. Jest o wiele bardziej czysta od zwykłej bawełny i myje się ją za pomocą łagodnych oraz naturalnych środków. Kolejne jej atuty to hipoalergiczność i antybakteryjność.

Z wykorzystania takiej bawełny słynie niemiecka marka Kikadu specjalizująca się w projektowaniu i produkcji slow toys oraz pierwszych zabawek. Swoje ekologiczne przytulanki, maskotki, grzechotki i zawieszki do wózków produkuje w duchu fair trade - wyłącznie z organicznej indyjskiej bawełny, drewna i naturalnego kauczuku. Pierwsze przytulanki są bardzo miękkie, przyjemne w dotyku i mogą się pochwalić właściwościami sensorycznymi.

Z tak dobranymi ekoproduktami mamy gwarancję, że dysponujemy wszystkim co potrzebne, bezpieczne i zdrowe dla nowonarodzonego dziecka. Możemy wtedy spokojnie skupić się na otaczaniu niemowlęcia jak najlepszą opieką.

Artykuł powstał we współpracy z www.babyandtravel.pl.