Ekologiczna rewolucja: sam zadecyduj, czym nawilżysz swoje chusteczki

Chusteczki to jeden z najpopularniejszych artykułów pierwszej potrzeby. Przydają się zarówno w domu, w podróży czy w miejscach publicznych. Zawsze warto mieć pod ręką kilka sztuk suchych i wilgotnych, tak na wszelki wypadek. To czym nasączane są gotowe chusteczki, może wzbudzać wiele wątpliwości - szczególnie w ostatnim czasie, gdy wyjątkowo zwracamy uwagę na skład płynów do higieny, reakcje alergiczne i bezpieczeństwo.

Popularne chusteczki nawilżane przez producentów wodą, nigdy nie składają się z niej w 100 proc. (zwykle w 97-99,8 proc.) i często zawierają ekstrakt z nasion grejpfruta lub inny konserwant, który może podrażnić skórę. Większość zawiera też alkohol. Co więcej, nie da się dodać do nich już innego składnika, bo go nie wchłoną.

Dowolne składniki i gwarancja jakości

Mając na uwadze potrzeby rodziców, amerykańska marka Potette Plus, znana z innowacyjnych nocników, zaprojektowała chusteczki dla dzieci i niemowląt w duchu less-waste i zrób-to sam (DIY). Wyróżniają się tym, że nie są one niczym nasączone i nie znajdziemy w nich żadnych substancji zapachowych, mydła, detergentów czy alkoholu, które w przypadku alergii mogłyby podrażnić wrażliwą skórę dziecka. Są całkowicie suche i tym samym lekkie.

Do tych chusteczek można dodać absolutnie każdą substancję, gotowy preparat czy wodę. Są wykonane z chłonnego, ekologicznego i biodegradowalnego rayonu, nazywanego syntetycznym jedwabiem. Jest to rodzaj wiskozy, pochodzący z oczyszczonych włókien celulozowych, wytwarzanych ze ściółki drzewnej. Ma właściwości jedwabiu, bawełny i wełny oraz jest często stosowany przy produkcji odzieży. Ten materiał i jego wykonanie sprawiają, że chusteczki nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. Można je dowolnie spersonalizować, czyli samodzielnie nasączyć dowolnym płynem i następnie opcjonalnie wysterylizować w mikrofalówce. Zamknięte są w szczelnym i wygodnym opakowaniu. Po jednej stronie znajdziemy 20 chusteczek do nawilżenia, a po drugiej 10 chusteczek higienicznych.

Jak nawilżyć chusteczki?

Wystarczy otworzyć wodoszczelne opakowanie i nalać do niego ok. 150 ml czystej wody lub dowolnego płynu. Można je nasączyć ulubionym olejkiem (np. miętowym, eukaliptusowym lub jaśminowym), naparem z ziół (np. rumiankowym), sokiem (z cytryny czy ogórka), perfumami albo płynem micelarnym. Dają możliwość wyboru składu, który będzie najbardziej odpowiedni dla danego dziecka i jego wrażliwej skóry. Dodanie perfum sprawi, że będą one pięknie pachnieć i pozostawią przy dziecku kojący zapach mamy.

Po nasączeniu chusteczek można umieścić całe opakowanie w mikrofalówce nastawionej maksymalnie na moc 800 W, by podgrzewać je przez minutę w celu ich sterylizacji. Po wyjęciu opakowania należy odczekać około minuty aż ono ostygnie. W ten prosty sposób mamy pod ręką stuprocentowo higieniczne chusteczki o wybranym przez siebie składzie.

Dla mamy

Chusteczki Potette Plus zostały zaprojektowane z myślą o dzieciach, jednak wachlarz ich zastosowań jest znacznie szerszy. Docenią je szczególnie mamy. Ten higieniczny zestaw nada się idealnie do demakijażu, kiedy nasączymy go płynem micelarnym lub ulubionym hydrolatem.

Świetnie można go wykorzystać także do stworzenia sobie maseczek w płachcie czy inhalacji olejkami eterycznymi (na kaszel, katar czy dla wyciszenia). Nasączony rumiankiem lub herbatą może służyć do zimnych lub zimnych lub gorących okładów.

Dla całej rodziny i domu

Ich zalety z pewnością wykorzysta każda rodzina. Można stworzyć oraz dodać do nich bakterio- i wirusobójczy płyn, który będzie służył maluchom, a także ich rodzicom. Higiena rąk ma teraz szczególne znaczenie.

Mogą nawet posłużyć w domu do czyszczenia mebli i różnych przedmiotów, szczególnie w dziecięcym pokoju (po dodaniu naturalnych składników). Wilgotnymi chusteczkami można także bezpiecznie przecierać brudne kocie lub psie łapy.

Warto wspomnieć, że jeśli nie mamy mikrofalówki, żeby je wysterylizować można wlać do opakowania wrzątek czy gotowy gorący napar.

Naturalność i ekologia

Chusteczki Potette Plus On-The-Go są biodegradowalne, więc po użyciu można je wrzucić do toalety. Chusteczki suche są wykonane z celulozy, a więc materiału typowego dla papieru toaletowego. Wspomnijmy jeszcze, że opakowanie łatwo zmieści się w torebce, kieszeni kurtki czy organizerze do wózka.

Trwałość chusteczek po nasączeniu wynosi ok. 2 tygodni. Zależy oczywiście od dodanego samodzielnie składu i wielu innych czynników, jak częstotliwości otwierania opakowania, czystości rąk, którymi je wyjmujemy czy temperatury przechowywania.

Chusteczki są ekologiczne, hipoalergiczne, antyseptyczne, naturalne i w pełni biodegradowalne. Zaprojektowane w idei „less waste”, dają każdemu możliwość zadecydowania czym, kiedy i jak zostaną nasączone. To idealne rozwiązanie, jeśli naszymi priorytetami są zdrowie, higiena, wygoda, ekologia i przygotowanie na każdą sytuację. Możliwość personalizacji proekologicznego produktu to zdecydowanie ciekawa propozycja.

Artykuł powstał we współpracy www.babyandtravel.pl.