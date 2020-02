Zdrowe nawyki i zęby. Dlaczego warto postawić na szczoteczkę soniczną dla dzieci?

Jak wiadomo dbanie o higienę buzi dziecka trzeba rozpocząć już w pierwszych dniach od jego narodzin. Najlepiej wycierać dziąsła maluszka czystą wilgotną gazą lub myjką. W tym celu można także wykorzystać szczoteczkę specjalnie zaprojektowaną dla najmniejszych dzieci.

- Cukry w mleku modyfikowanym i mleku matki mogą zacząć rozkładać szkliwo w zębach, które zwykle zaczynają pojawiać się między szóstym a dwunastym miesiącem urodzenia. Dlatego rekomenduję, by rodzice zaczęli szczotkować zęby swoich dzieci gdy tylko zaczną one wyrastać – tłumaczy Patricia Braun, reprezentująca Amerykańską Akademię Pediatryczną, w artykule pt. „Najlepsze szczoteczki do zębów dla dzieci zdaniem stomatologów” na łamach portalu amerykańskiego magazynu „New York”.

Warto podkreślić, że szczoteczkę elektryczną w wersji sonicznej spokojnie można włączyć do akcji już w okresie niemowlęcym. Jest ona polecana przez stomatologów i do jej największych zalet należą precyzja, delikatność oraz skuteczność działania.

Pielęgnacja dla zdrowych zębów dziecka

Przybliżmy może najpierw metodę działania. Technologia soniczna opiera się na falach dźwiękowych, które wprawiają w wibracje główkę szczoteczki. Powstające w ten sposób ruchy wymiatające na boki o wysokiej częstotliwości są niezwykle skuteczne. Taki model szczoteczki dla dorosłych wykonuje przeciętnie około 30-60 tys. ruchów na minutę. Średnia liczba ruchów szczoteczki w trakcie jednego cyklu mycia przez dwie minuty czyszczenia zębów daje takie same efekty jak miesiąc mozolnego szorowania szczoteczką manualną.

Wersje szczoteczek sonicznych dla dzieci mają oczywiście inne parametry techniczne. Dostępny już na polskim rynku model Sönik kanadyjskiej marki bblüv wykonuje 16 000 ruchów na minutę. Dzięki temu szczoteczka ta jest odpowiednia już dla noworodków. Nadaje się idealnie do higieny jeszcze samych dziąseł, świetnie je masuje i jest dla nich niezwykle delikatna. Jest także bardziej cicha od wersji dla dorosłych. Wbudowane światełko pomaga zajrzeć do buzi. Wymaga od dziecka mniej cierpliwości przy codziennej higienie, a więc malec nie będzie odczuwać porównywalnego z innymi rodzajami szczoteczek dyskomfortu. Dzięki dwuminutowemu programowi pomoże mu też ona w oswojeniu się z dobrym nawykiem codziennego mycia zębów.

Szybkie ruchy główki praktycznie wykonują całe zadanie za dziecko i nie musimy się martwić o nieprecyzyjne ruchy małych rączek. Wystarczy nałożyć dwa razy mniej pasty niż na manualną. Co najważniejsze, włosie sonicznej szczoteczki doskonale czyści głębokie przestrzenie międzyzębowe. W efekcie nie trzeba sięgać po nić dentystyczną, co oznacza dla malucha mniej nerwów i oszczędza rodzicom czas. W dodatku szczoteczka dociera do zębów od strony warg czy języka. Znacznie lepiej od swojego zwykłego odpowiednika usuwa też kamień nazębny, osad, jakiekolwiek nieestetyczne przebarwienia i chroni przed próchnicą. Oznacza to, że stresujące dla wszystkich dzieci wizyty u dentysty staną się rzadsze.

Higiena i rozrywka w jednym

Wspomniana szczoteczka ma jeden przycisk i jeden tryb działania, podczas gdy modele dla dorosłych są bardziej skomplikowane. To znacznie upraszcza proces szczotkowania i na pewno nie sprawi malcowi żadnych problemów z obsługą. Szczoteczkę zaopatrzono w diodę LED, która zapala się wraz z jej uruchomieniem i od razu zwraca uwagę dziecka, dając przy czyszczenie zębów wiele frajdy. Sam cykl szczotkowania trwa dwie minuty (tyle ile zalecają dentyści). Zaś co 30 sekund pulsowanie daje znać, że czas zmienić stronę czyszczenia. Po upływie dwóch minut szczoteczka sama się wyłącza.

Urządzenie Sönik przyciąga uwagę niewielką wagą (ok. 36 g, dzięki zasilaniu tylko przez jedną baterię). Tak samo jak dużym silikonowym uchwytem i poręcznym kształtem. To sprawia, że najmniejsze dziecko (do 3 lat) nie będzie mieć problemu z jego utrzymaniem w małych rączkach i tym chętniej z niego skorzysta. Warto podkreślić, że szczoteczka wyposażona jest w dwie wymienne końcówki – dla dzieci w wieku do 18 miesięcy i starszych do 36 miesięcy.

Artykuł powstał we współpracy z www.babyandtravel.pl.