Pomóc przy ząbkowaniu i okiełznać przytłaczający świat, czyli o ważnej roli gryzaków dla dzieci

Niemowlaki i małe dzieci mają więcej zakończeń nerwowych w buzi niż w jakiejkolwiek innej części ciała. Dlatego angażują wszystkie zmysły do odkrywania otaczającego je świata – łącznie właśnie z ustami, czyli gryzieniem, żuciem i sprawdzaniem smaku wszystkiego dookoła. Wie to każdy rodzic i wychowawca, wiedzą to także liderzy w projektowaniu innowacyjnych zabawek oraz akcesoriów dziecięcych.

Szczególnie wyspecjalizowała się w tej dziedzinie australijska marka Jellystone Designs, produkująca wykonane z silikonu funkcjonalne i bezpieczne gryzaki, zabawki oraz… nadającą się do żucia biżuterię. Właśnie weszła ze swoimi propozycjami na polski rynek.

Nerwy pod kontrolą

Od początku cel był jeden – pomagać maluchom w poznawaniu przytłaczającego na samym początku świata i uspokoić skołatane nerwy, bezustannie wystawiane na próbę z każdym następnym ruchem i doświadczeniem. Twórcy tej marki doszli do wniosku, że doskonałym sposobem na uspokojenie wytrąconego z równowagi i niepotrafiącego trzymać na wodzy swoich emocji malucha jest właśnie żucie oraz gryzienie (podobnie zachowują się przecież dorośli, w stresujących chwilach np. żując gumę, bawiąc się ołówkiem czy poruszając stopą). Takie sytuacje dotyczą szczególnie maluchów z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

Projektanci Jellystone Designs od samego początku ściśle współpracują z dziecięcymi psychoterapeutami, by wykorzystać ich doświadczenia i wiedzę. Wspólnie uznali oni, że gryzienie to świetne remedium na ból dziąseł przy niełatwym dla szkraba i jego rodziców procesie ząbkowania. A łatwe do chwytania i trzymania zabawki do gryzienia pomagają dziecku w rozwoju własnej świadomości przestrzennej podczas jakiejkolwiek aktywności. Efektem tej współpracy są kolorowe gryzaki oraz zabawki, które nadają się do kontaktu z żywnością, zaś dziecko może spokojnie włożyć je do buzi (choć oczywiście nie są jadalne). Wszystkie zostały wykonane z nietoksycznego silikonu, bez ani śladu szkodliwych dla wszystkiego co żyje związków organicznych, takich jak bisfenol A, ftalany, polichlorek winylu, kadm czy ołów.

Dzięki powyższej filozofii produkty tej firmy z antypodów zdobyły już takie nagrody jak Child Excellence Awards w kategoriach Ulubiony produkt dziecięcy/Ulubiony produkt przy ząbkowaniu (złoto i brąz w edycji 2018), Top Toy of the Year Award w konkursie Creative Child Awards (2018) czy Family Choice Award (2018).

Rozwój poprzez zabawę

A jak to działa w praktyce? Z pełnej nowatorskich pomysłów oferty australijskiego producenta szczególną uwagę warto zwrócić na silikonowy gryzak-wieżę 2w1, występującą w tęczowej i pastelowej wersji kolorystycznej. To pięcioelementowa układanka, składająca się z rozłączanych pierścieni. Poszczególne elementy mają różnorodną fakturę. Podczas zabawy maluch może ćwiczyć koordynację na linii ręka-oko, a układając pierścienie uczy się kreatywności, a także umiejętności rozwiązywania problemów (jak ułożyć piramidę by się nie rozpadła) i cierpliwości. Wieża z pierścieniami do gryzienia ukoi też swędzące dziąsła w trakcie ząbkowania.

Kolejną zabawką sensoryczną o tych samych zaletach są pierwsze puzzle w postaci kółka -pastelowego i tęczowego. Na klockach - z których każdy może pełnić też funkcję osobnego bezpiecznego gryzaka - odciśnięto nazwę koloru, pasujący do niego barwą symbol owocu i cyfrę. Złożone razem tworzą koło. Znaki są nie tylko widoczne, ale także wyraźnie wyczuwalne pod palcami. I w tym przypadku urozmaicona faktura stanowi nie lada atrakcję dla dziecięcych zmysłów. Co więcej, dzięki takiej formie dzieci mogą uczyć się liczyć i poznają 6 kolorów. To ostatnie jest szczególnie istotne. Badania pokazują, że niemowlaki od urodzenia do wieku około 3 miesięcy widzą wszystko przede wszystkim w odcieniach czerni, bieli i szarości. Oznacza to, że wystawienie oczu dziecka na wyraźny kolor w nieco późniejszym wieku wyśle ​​najsilniejsze sygnały do ​jego ​mózgu, co przełoży się na szybszy rozwój wzroku. W miarę dalszych etapów rozwoju, zapoznawanie go z jasnymi kolorami odgrywa sporą rolę. Specjaliści nie mają wątpliwości, że dzieci preferują właśnie takie barwy do stymulacji mózgu.

Warto podkreślić, że Jellystone Designs współpracuje także z australijskim stowarzyszeniem PANDA, zajmującym się pomocą kobietom cierpiącym z powodu okołoporodowego lęku i depresji oraz wszelkich problemów psychologicznych, związanych z wczesnym etapem rodzicielstwa. Wspiera też australijską organizację charytatywną Share the Dignity, która poprzez m.in. rozdawanie artykułów sanitarnych pomaga kobietom doświadczającym przemocy domowej, bezdomności czy ubóstwa.