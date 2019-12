Jak najlepiej dbać o higienę dziecka? Oto chusteczki, które łatwo samemu odkazić w mikrofalówce

Chusteczki to elementarz każdego rodzica małego dziecka, bo jest przecież oczywiste, że prędzej czy później maluch się ubrudzi i będą one potrzebne. Problem w tym, że zwykłe chusteczki dostępne w każdym kiosku czy sklepie nie są wystarczająco sterylne i nigdy nie wiadomo jak zareaguje na kontakt z nimi delikatna skóra pociechy. Cały rodzinny spacer może się więc przez to łatwo skończyć głośnym płaczem, krzykiem i niepotrzebnym zamieszaniem.

Jak temu zaradzić? Doskonałe rozwiązanie znalazł amerykański producent dziecięcych artykułów pierwszej potrzeby Potette Plus, słynący z nowatorskich wkładów do nocnika i nakładek na sedes. Właśnie wprowadził na rynek nie mniej pomysłowy produkt - chusteczki On-The-Go dla dzieci i niemowląt. W małym i kompaktowym opakowaniu po jednej stronie znajdziemy 20 chusteczek mokrych, a po drugiej stronie z osobnym otwarciem 10 chusteczek suchych. Wszystkie są naturalne i w pełni biodegradowalne, nie zawierają żadnych substancji zapachowych, mydła, detergentów czy alkoholu - nic co mogłoby podrażnić skórę dziecka.

Ten zestaw chusteczek najbardziej wyróżnia się jednak absolutną sterylnością, którą można osiągnąć w banalny sposób. Wystarczy otworzyć wodoszczelne opakowanie, nalać do niego około 150 ml czystej wody, włożyć je na minutę do kuchenki mikrofalowej nastawionej na moc maksymalnie 800 W (nie wolno podgrzewać go dłużej niż 3 minuty) i wyjąć. Wtedy należy odczekać około minuty na ostygnięcie i spokojnie można wyjąc chusteczki. Absolutnie czyste, higieniczne, sterylne i odkażone. Taki sposób ich odkażania wpisuje się zresztą idealnie w widoczny od dłuższego czasu trend samowystarczalności i samodzielnego przygotowywania wszystkiego – od koktajli energetycznych, przez pieluchy dla dzieci aż po majsterkowanie i wykonywanie własnych zabawek.

Dodajmy do tego, że chusteczki Potette Plus On-The-Go są wolne od takich trujących dla organizmu związków chemicznych i materiałów jak bisfenol A, ftalany oraz plastik. Całość stanowi więc absolutny must-have dla każdego odpowiedzialnego rodzica – zwłaszcza, że bez problemu zmieści się w damskiej torebce, kieszeni kurtki czy organizerze do wózka.