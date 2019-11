Dlaczego drewniane zabawki to doskonały prezent na gwiazdkę? Oto 9 powodów

Branża dziecięca tym samym idzie w ślady pozostałych segmentów rynku, które także skłaniają się ku naturalnej estetyce. Od dłuższego czasu możemy obserwować modę na drewniane zegarki, wizytowniki, biżuterię, torebki, muszki, spinki do rękawów czy oprawki okularów. Dlatego pojawia się coraz więcej prezentowych propozycji - również pod choinkę - w postaci tęczy, gryzaków, grzechotek, koralików na rękę, puzzli, klocków, figurek czy zestawów do układania wykonanych w 100 proc. z drewna. Zgodnie ze starą, sprawdzoną szkołą.

Poza niewątpliwymi walorami jakościowymi, takie akcesoria pozwolą maluchom docenić dary natury, wyróżnić się z tłumu rówieśników i zwyczajnie nauczą je szacunku do ciężkiej pracy ludzkich rąk. Przedstawiamy 9 powodów, dla których jest to najlepszy trop przy przedświątecznych planach prezentowych.

Naturalność

Drewno to czysta natura, harmonia i zwyczajna przyjemność w dotyku. Samo podziwianie jego struktury, słojów i drobnych detali może dać dziecku dużo satysfakcji. Na pewno zwróci ono uwagę na wszelkie odbarwienia czy unikatowe odmiany, które są jedynie dowodem na wyjątkowość i jakość. Z kolei miły, naturalny zapach kojarzy się z przyrodą, słońcem i bezpieczeństwem.

Tech free

Wszelkie gadżety pozbawione technologicznych „bajerów” to doskonały lek na zmorę obecnych problemów cywilizacyjnych, trapiących dzieci. Są nimi brak ruchu, uzależnienie od komputera, tableta czy smartfona i wieczne skupienie wzroku na ich święcących ekranach, dekoncentracja, problemy ze snem oraz brak chęci do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Chyba każdy przyzna, że drewniane klocki, puzzle, planszówki czy figurki stanowią wręcz zaproszenie do towarzyskiej zabawy.

Prorozwojowość

Tradycyjne zabawki i akcesoria promuje Amerykańska Akademia Pediatryczna. W swojej analizie pt. „Wybór odpowiednich zabawek dla małych dzieci w cyfrowej erze” z grudnia 2018 r. wskazuje szereg dobrodziejstw, które się z nimi wiążą - przeżycia sensoryczne, ćwiczenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni i możliwość wspólnej zabawy z rodzicami, co pielęgnuje wzajemne więzi emocjonalne. Tym wszystkim charakteryzuje się np. drewniana tęcza do układania różnych budowli od niemieckiej marki Grimm’s, która w 2018 r. zdobyła nagrodę „Zabawka Roku”, przyznaną przez branżowy portal Zabawkowicz.pl. Doskonale znana wszystkim rodzicom, którzy wychowują dzieci w duchu Montessori i zgodnie z założeniami pedagogiki waldorfskiej.

Zdrowie

Tutaj wraca kwestia materiału tego typu przedmiotów. Drewno to same zalety, ale warto zwrócić uwagę, by lakiery, oleje czy barwniki były w 100 proc. nieszkodliwe, bez groźnych dla organizmu substancji. Im bardziej naturalne, tym lepsze. Jest to bardzo ważne ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo malca. Tu jednak mała uwaga dla rodziców dzieci z alergiami – warto dokładnie sprawdzić, jakich olejów użyto i czy w barwnikach nie ma takich produktów jak kukurydza, pszenica, mleko, jaja lub orzechy laskowe. W końcu dzieci testują zabawki również i buzią.

Ekologia

Ani grama plastiku i innych, zaśmiecających planetę oraz rozkładających się dziesiątki lat sztucznych tworzyw – to przewaga wszelkich akcesoriów, wykonanych z drewna.

Jakość

Drewno naprawdę trudno jest zniszczyć, a sam jego wygląd i dotyk zachęca do wzięcia do rąk. Nie ma dwóch identycznych jego kawałków - co stanowi tylko zaletę. Trzeba natomiast pilnie zwracać uwagę, czy producent zamiast wartościowych drewnianych wyrobów nie poszedł na skróty i przygotował ich imitację (sklejkę).

Ponadczasowość

Evergreen – tak nazywa się utwory muzyczne, które powstały co najmniej 20 lat temu, ale nie zostały nadgryzione zębem czasu i dalej są tak samo atrakcyjne. W przypadku drewnianych źródeł frajdy nie ma żadnego powodu, by nie przetrwały one próby nawet… 100 lat! W końcu klasyka nie wychodzi z mody, a pewne wzory i zabawy są uniwersalne – jak matrioszki, figurki, autka czy kulki.

Wszechstronność

Objawia się w wielowymiarowości i wielozadaniowości. Jeden kawałek drewna może służyć do wielu form rozrywki, a świat zupełnie nowych możliwości otwiera się przed maluchem gdy ma ich znacznie więcej. Dobrym przykładem są 30-elementowe geometryczne klocki Grimm’s. Można je łączyć ze sobą w dowolne sposoby i tworzyć różne konstrukcje – domki, zamki, fortyfikacje czy wieże. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia.

Piękno i estetyka

Drewno wręcz emanuje swoim pierwotnym pięknem i swoistym „ciepłem”, co zachęca dziecko do dotykania go i wręcz (choć oczywiście nie jest jadalne) do smakowania. W dodatku w chwilach wolnych od zabawy, pozostawiony na widoku taki naturalny, kojarzący się z lasem, przyrodą i dawnymi czasami gadżet może stanowić gustowną ozdobę domu.

Artykuł powstał we współpracy z www.babyandtravel.pl.