Na polski rynek wchodzi kanadyjska marka Bblüv z wyjątkowymi produktami do opieki nad dziećmi

Historia marki Bblüv zawiera w sobie czysto rodzicielską troskę o bezpieczeństwo pociech, potrzebę kreatywnego uchwycenia spraw we własne ręce oraz świeży punkt spojrzenia na projektowanie dziecięcych akcesoriów. Firmę założyła Geneuviève Thibault - dumna mama trójki dzieci z kraju klonowego liścia, która pracowała wcześniej jako inżynier hydrauliki. Gdy w odstępie zaledwie 15 miesięcy urodziła dwóch synów, odkryła w sobie pasję do branży dziecięcej. Nie była zadowolona z dotychczasowej rynkowej oferty produktów dla najmłodszych i dlatego najpierw założyła sklep internetowy handlujący takimi artykułami. Wraz z mężem, byłym pracownikiem branży finansowej, szybko zawarła umowę o wyłącznej dystrybucji w Kanadzie dla dużej francuskiej marki. Wtedy właśnie wykluł się pomysł rozkręcenia własnego biznesu i wcieleniu w życie planu stworzenia linii bezpiecznych, nowoczesnych i minimalistycznych produktów dla dzieci. Tak właśnie powstał Bblüv.

Cel: ułatwić życie rodzicom

Cechami charakterystycznymi produktów z tym logo są czyste linie, ciekawe kolory i praktyczne materiały. Projekty marki uwzględniają najnowsze trendy designerskie (w wielu przypadkach zaczerpnięte z Europy), bezpieczeństwo użytkowania i wieczny głód ciekawości pociech. Główną misją jest też ułatwienie pielęgnacji dzieci i sprawowania rodzicom opieki nad nimi. Szybko do propozycji Kanadyjczyków przekonali się rodzice w ich ojczystym kraju, USA i Meksyku. W końcu rozpoczęła się ekspansja na Stary Kontynent, w tym teraz również na Polskę .

W bogatej gamie akcesoriów do domu i podróży znalazły się m.in. wodoodporna rękawica-gryzaczek, która doskonale sprawdza się podczas ząbkowania, a różnorodna faktura silikonowego wykończenia przynosi ukojenie dziąsłom. Z kolei całe napięcie i psychiczny dyskomfort jaki jest udziałem wielu maluchów w trakcie kąpania pomoże pokonać daszek kąpielowy Kap. Jest lekki i wygodny, osłania oczy przed wodą i szamponem, zaś regulowane zapięcie umożliwia dopasowanie go do obwodu głowy dziecka. Warto też zwrócić uwagę na elastyczny ergonomiczny zagłówek, którego niecodzienny kształt ma zapewnić dziecku wygodę w pozycji leżącej. Otwór pośrodku minimalizuje nacisk, wywierany na głowę dziecka podczas leżenia i poprawia tym samym komfort odpoczynku. Ofertę z tej dziedziny uzupełnia zestaw pojemniczków na przekąski Dose, stworzony z myślą o spacerze, dalszej podróży lub wizycie na plaży czy łące. Są to trzy oddzielne pojemniki z osłonką i silikonowym elastycznym uchwytem do przenoszenia lub zawieszenia. Każdy z nich może być sterylizowany i myty w górnym koszyku zmywarki.

Zdrowie, spokojny sen i edukacja

Kanadyjska marka mocny nacisk postawiła również na elektronikę, mającą przysłużyć się zdrowiu i komfortowi dziecka. Na tym polu sztandarowym produktem jest oczyszczacz powietrza 3w1 True HEPA Air Purifier. To zaawansowane urządzenie wykorzystujące certyfikowany filtr HEPA + z aktywnym węglem i technologią jonizacji. Jest w stanie usuwać do 99,7 proc. alergenów i zanieczyszczeń, nawet tych o rozmiarze 0,3 mikrona. Przechwytuje wszelkie drobne cząstki unoszące się w powietrzu, w tym: pleśń, bakterie, roztocza, wirusy, dym, gazy chemiczne, zapachy, pyłki i sierść zwierząt domowych. Z kolei warunki do spokojnego snu niemowlętom i starszym dzieciom zapewni lampka nocna w kształcie sowy, wykonana z miękkiego silikonu. Jest sterowana zdalnie za pomocą pilota, ale nawet sam maluch może ją włączać i wyłączać dotykiem dłoni. Emituje 9 różnych kolorów światła LED, ma 3 cykle kolorów i 10 poziomów jasności.

Wielu świeżych stażem rodziców boi się obcinać swoim pociechom paznokci w obawie przed zrobieniem im krzywdy. Uspokajamy, bo Bblüv zaprojektował elektryczny pilniczek, działający delikatnie, szybko i cicho. W skład gustownie wyglądającego zestawu wchodzą krążki ścierające w 4 wariantach, dostosowane do wieku dziecka. Skraca paznokcie wyjątkowo cicho, a możemy wybierać spośród dwóch prędkości. Doskonałym produktem do pielęgnowania malca jest też soniczna szczoteczka Sonik o częstotliwości 16 000 ruchów włosia na minutę. Waży niecałe 37 g, ma dwa stopnie wibrowania, wygodny uchwyt i podświetlenie LED. Cykl wibracji trwa 2 min., a co 30 sek. pojawia się pulsowanie sygnalizujące, że czas zmienić stronę szczotkowania. Wymienne końcówki – mniejsza i większa - dopasowane są do wieku dziecka. Pomyślano też o elektronicznej wadze dla niemowlęcia Kilo. Jest niezwykle precyzyjna, wytrzyma udźwig do 20 kg i ostrzega o przeciążeniu, a funkcja „hold” ułatwia odczyt, gdy niesforny malec będzie się na niej wiercił.

Producent nie zapomniał także o rozwijaniu wiedzy maluchów, dlatego przygotował dwustronne maty edukacyjne Multi o rozmiarach 140 x 100 cm. Dostępne są dwie wersje - jedna z namalowanym parkiem, stawem i rzeką oraz druga z wizerunkami zwierząt. Maty stanowią wręcz zaproszenie do zabawy na podłodze, a najlepiej sprawdzą się na takim podłożu jak płyty, kafelki i panele – spodnia szara warstwa zapobiega ślizganiu się. Kolorowe wzory przyciągają wzrok i zachęcają malca do nauki pierwszych cyfr i liter. Co istotne, całość można zrolować i zabrać ze sobą w podróż.

Z ofertą produktów Bblüv można zapoznać się na stronie wyłącznego dystrybutora w Polsce Baby&Travel.pl.