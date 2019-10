Baby&Travel z tytułem Lidera Najwyższej Jakości Produktów dla Dzieci na X Gali Polish Businesswoman Awards

To była już dziesiąta gala w której dwumiesięcznik „Businesswoman & Life” nagrodził w wielu kategoriach wiodące firmy z różnych branż. Zasadniczymi wyróżnikami były jakość oferowanych produktów i usług, a także dominujący pierwiastek kobiecy, gdyż na wyróżnienie mogły liczyć tylko marki w których pierwsze skrzypce gra płeć piękna. X Gala Polish Businesswoman Awards rozegrała się w majestatycznym Hotelu Regent przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie, a poprowadził ją aktor Jacek Borkowski.

Impreza rozpoczęła się od mocnego akcentu, którym był niezwykle energetyczny występ Kasi Stankiewicz. Piosenkarka oraz gwiazda imprezy odebrała też statuetkę w kategorii Wybitna osobowość i osobowość sukcesu. Doceniono jej temperament sceniczny i wokalny. W tej samej kategorii nagrody odebrały również m.in. Beata Tadla, Grażyna Torbicka, Mariola Bojarska-Ferenc, Sarsa i Jacek Santorski, jedyny mężczyzna w tym przebojowym kobiecym gronie.

W kategorii Produkty i usługi dla dzieci tytuł oraz statuetkę Lidera Najwyższej Jakości Produktów dla Dzieci odebrały Ilona Ferreira i Małgorzata Matyjaszczyk, założycielki jednego z największych w Polsce dystrybutorów akcesoriów oraz zabawek dla dzieci. Firma od 6 lat jest przewodnikiem po świecie najbardziej innowacyjnych propozycji na rynku, będąc wyłącznym dystrybutorem produktów wielu prestiżowych zagranicznych marek - m.in. z USA, Australii, Hiszpanii, Francji, Niemiec czy Danii. Prowadzi również sklep internetowy www.babyandtravel.pl, specjalizujący się w asortymencie do podróżowania - w domu, na spacerze, podczas przejażdżki nad pobliskie jezioro czy gdy cała rodzina wybiera się do parku.

- To dla nas ważny moment. Ten tytuł wzmacnia i utrwala wizerunek najlepszej marki w środowisku biznesowym. Wzbudzamy zaufanie współpracujących z nami producentów i statuetka Lidera Najwyższej Jakości Produktów dla Dzieci jest uhonorowaniem naszych dotychczasowych dokonań – mówi Ilona Ferreira, prezes Baby&Travel. - Dzięki temu, że prowadzimy sklep doskonale orientujemy się w rynku i jego potrzebach. Wiemy też czego szukają klienci. Ich świadomość ciągle rośnie, również jeśli chodzi o ekologię. Dlatego coraz łatwiej jest nam przebić się z wieloma markami – zaznacza.

- Przeszłyśmy długą drogę od sklepu internetowego i wypożyczalni sprzętu dla dzieci aż do obecnej działalności dystrybucyjnej. Zanim otworzyłyśmy biuro i magazyn, przez pierwsze dwa lata składowałyśmy wszystko u mnie w domu. A dziś, po 6 latach, znane i cenione na całym świecie marki same się do nas zgłaszają. Z dumą możemy stwierdzić, że dla jednego z naszych producentów jesteśmy najlepszym dystrybutorem w Europie – podkreśla Małgorzata Matyjaszczyk, wiceprezes Baby&Travel.

Po zakończeniu gali goście bawili się na uroczystym bankiecie na którym nie zabrakło okolicznościowego tortu. Atrakcją wieczoru były również występy saksofonistki Nastazji Babskiej i pianisty Sebastiana Kwiatkowskiego, a także pokazy modowe.

W poprzednich edycjach imprezy nagrody odebrali m.in. Janina Ochojska, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Martyna Wojciechowska, Ewa Minge, Beata Pawlikowska, Ewa Błaszczyk, Aneta Kręglicka czy Grażyna Wolszczak.

Artykuł powstał we współpracy z www.babyandtravel.pl.