Na rynek wchodzą pierwsze na świecie kolorowe smoczki bez śladu tworzyw sztucznych

Proekologiczna zmiana jest wyjątkowo widoczna w branży artykułów dziecięcych. Świetnym przykładem mogą być tutaj kolorowe smoczki, wykonane z naturalnego kauczuku - materiału w całości roślinnego. Przy produkcji całej tej kolekcji marka Hevea mocno położyła nacisk na dbałość o środowisko naturalne. Dlatego gryzaczki są pozbawione tworzyw sztucznych, nietoksyczne i barwione za pomocą zatwierdzonych przez lekarzy barwników mineralnych, które są naturalne. Smoczki dostępne są w sześciu modnych wersjach kolorystycznych – twilight blue, moss green, shiitake grey, milky white, watermelon i cantaloupe. Ponieważ takie gadżety wymienia się średnio co dwa miesiące, można poznać wszystkie barwy. Gryzaki mają też otwory wentylacyjne w ciekawych kształtach: kwiatków, kaczek czy koron. Efekt? Rodzice na całym świecie mogą być modni, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia ilości używanego plastiku.

Premiera tych produktów wpisuje się w szeroko zakrojone działania ekologów w oparciu o opublikowany rok temu głośny raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, funkcjonującego przy ONZ. Zgodnie z nim ludzkość ma w tej chwili tylko 11 lat na uratowanie Ziemi, inaczej nie mamy szans na zatrzymanie globalnego ocieplenia i czeka nas wszystkich nieodwracalna katastrofa.

- Ponad 10 lat temu rozpoczęłam budowę Hevea, a moją główną motywacją była chęć zrobienia czegoś lepiej: dla planety i dla kolejnych pokoleń. Nie przestajemy rozwijać się jako firma, z dumą dostarczając przyjazne środowisku i nietoksyczne rozwiązania rodzicom na całym świecie – wyjaśnia Terese Hoffeldt, twórczyni duńskiej marki. - Kolorowe smoczki są produkowane w taki sam sposób, jak nasze dobrze znane smoczki klasyczne i są tej samej doskonałej jakości. Jedyna różnica to dodatek naturalnych pigmentów, by rodzice mogli dopasować je do stylowych ubranek swoich dzieci - dodaje.

Co jeszcze wyróżnia te produkty? Razem z uchwytem zostały one odlane w całości. Taka forma eliminuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje, a przy właściwym używaniu smoczki zawsze będą czyste. Brak szczelin, łączeń i tego rodzaju zakamarków oznacza zwyczajnie brak miejsc, w których zbiera się brud, powstają bakterie i może rozwijać się pleśń. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, a jest nim zastosowany materiał, czyli naturalny kauczuk. Nie uświadczymy w tych produktach ani grama fatalnych dla organizmu PCV (polichlorku winylu), BPA (bisfenolu A) i ftalanów - soli i estrów kwasu ftalanowego. Kauczuk pozyskuje się w sposób zrównoważony z wiecznie zielonych drzew Hevea Brasiliensis, pozostaje on w pełni bezpieczny dla zdrowia dziecka. Każdy rodzic i szkrab na pewno doceni też jego elastyczność, przyjemność w dotyku i wytrzymałość. Jeśli smacznie śpiący niemowlak wypuści z ust taki gryzak i przekręci się na bok, nie odciśnie mu się on na buzi.

Cała guma ze zużytych gryzaków jest ponownie wykorzystywana. Tak samo w pełni recyklingowane są ich opakowania. Istotną ciekawostką jest fakt, że po zużyciu smoczek można spokojnie zakopać w ogródku, gdzie zostanie rozłożony przez mikroorganizmy.

Warto wspomnieć, że te produkty dla swoich pociech wybierają takie gwiazdy jak Orlando Bloom, Miranda Kerr, Alicia Keys i Evangeline Lilly.

Najnowsze smoczki są dostępne w dwóch rozmiarach - dla dzieci w wieku 0-3 msc-y i 3-36 msc-y. Znajdziemy je w wybranych sklepach w 50 krajach, również w Polsce.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.heveaplanet.com.